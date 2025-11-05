Elisa Sanches é criticada por filha de Arlindo Cruz após dançar sem calcinha em evento do Império da Tijuca

A atriz pornô e produtora de conteúdo adulto, Elisa Sanches, foi criticada nas redes sociais após dançar funk sem calcinha, durante o evento que a anunciou como rainha de bateria do Império da Tijuca, na quadra da escola, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite do último domingo (2). Entre os internautas que não concordaram com a atitude, estava Flora Cruz, filha do cantor Arlindo Cruz.

Representantes do samba ficaram indignados com a cena, sendo uma delas Flora Cruz, filha do cantor Arlindo Cruz, que faleceu em agosto deste ano. A jovem se posicionou contrária à atitude da rainha de bateria da agremiação. "Ridículo! A maior falta de respeito com o Carnaval dos últimos tempos, vergonhoso para nós sambistas. Vi que a escola se retratou (que é o mínimo a ser feito), mas ainda assim... foi chocante e deprimente", disse Flora, de 22 anos, em resposta a perguntas dos seguidores no Instagram.

Entretanto, a defesa de Elisa Sanches foi feita inicialmente pelo presidente do Império da Tijuca, Thiago Carvalho. "Quem quiser fazer graça ou meter de ‘Alcione não deixa o samba morrer’, o pix da escola está disponível, para ajudar, já que o subsídio não é bem 40% do carnaval. Falar é muito lindo, botar na rua, ninguém sabe como é", se posicionou nas redes sociais.

Com a repercussão negativa do vídeo, o presidente retornou às redes sociais para pedir desculpas à comunidade. "Como presidente, devo satisfação somente a vocês, meus seguimentos e comunidade. Primeiro pedir desculpas pelo o ocorrido ontem, infeliz saiu do controle, já estava no final do evento (não era samba), a empolgação de ser pega de surpresa pelo convite, ocasionou de acontecer tais coisas desagradáveis", iniciou.

Ainda segundo ele, a atitude da atriz pornô não corresponde com o ambiente da escola de samba. "Não concordo, assumo totalmente a responsabilidade, por mais que, para ela, estava numa festa de aniversário, ali não é e nunca será espaço e palco para isso. Mais uma vez peço perdão a todos, aos que concordam ou não, mas peço desculpas", continuou.

A escola de samba, Império da Tijuca, divulgou uma nota oficial na manhã desta terça-feira (4), com o objetivo de esclarecer o ocorrido. "O G.R.E.S.E. Império da Tijuca, em nome de seu presidente Thiago Carvalho, vem a público se manifestar sobre o ocorrido no dia 2 de novembro, na quadra da escola, durante uma performance realizada por Elisa Sanches no local. Ainda que o fato tenha acontecido em uma festa de aniversário, de caráter privado e com as portas fechadas, após o evento oficial da Feijoada do Império, reconhecemos que o ocorrido foi inadmissível e injustificável", informou a diretoria.

"Reafirmamos nosso compromisso com a preservação da cultura do samba, o respeito ao nosso pavilhão e à nossa comunidade. Nosso trabalho segue pautado na construção de um Carnaval sério, grandioso e digno da história do Império da Tijuca. Pedimos desculpas à comunidade, aos imperianos, sambistas e amigos da escola por qualquer desconforto causado. Seguimos com humildade, respeito e transparência, dispostos a aprender e crescer junto com todos que amam o nosso Império", encerrou a nota.

Durante a tentativa da agremiação de acalmar a opinião popular, Elisa Sanches preferiu não comentar as críticas, mas agradeceu o cargo de rainha. "Só tenho a agradecer por ser a nova Rainha de Bateria da Império da Tijuca. Obrigada pelo convite do presidente Thiago Carvalho e ao mestre de bateria Jordan Pereira! Obrigada, comunidade, por me receber tão bem. Estou feliz demais e farei o melhor pela escola e pela comunidade da minha cidade, Rio de Janeiro", publicou.

Elisa será um dos grandes destaques do Carnaval de 2026, pois além de ser rainha de bateria da Império da Tijuca, também vai desfilar em um dos carros alegóricos da Porto da Pedra, em São Gonçalo. A agremiação gonçalense terá como enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, que será uma homenagem as profissionais do sexo e ressalta suas histórias, lutas e papel cultural no país.