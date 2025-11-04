Boca Rosa é condenada a pagar quase R$ 1 milhão para ex-empresário

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida nas redes sociais como 'Boca Rosa', foi condenada pela Justiça de São Paulo a pagar mais de R$ 900 mil em processo movido pelo seu ex-empresário, Flávio Thiago da Silva Luz.

De acordo com o processo, a última tentativa de cobrança aconteceu no dia 26 de maio de 2022, quando Bianca recebeu uma notificação extrajudicial, mas não apresentou resposta. Flávio afirma que a influenciadora reconheceu a dívida em diversas ocasiões e apresentou documentos que comprovariam os serviços prestados.

Segundo a ação, Bianca concordou em pagar seis parcelas de aproximadamente R$ 60 mil, valor correspondente a 15% de comissão, mas o acordo não foi cumprido.

O ex-empresário alegou ter sofrido danos morais, acusando Bianca de divulgar informações falsas sobre o caso nas redes sociais. Na ação, o autor pediu a condenação da influenciadora ao pagamento de R$ 422,8 mil por danos materiais e R$ 80 mil por danos morais. O valor final da condenação superou os R$ 900 mil com correção de juros.

Em sua defesa, Boca Rosa contestou o processo e levantou questões como suposta incompetência do juízo e ilegitimidade das partes, além de alegar prescrição.

Em nota, a defesa de Flávio Luz afirmou que "Flavio Luz foi o estrategista responsável pela reestruturação e ascensão da carreira de Bianca Andrade. A parceria começou em um contexto de amizade e foi mantida por um contrato verbal de agenciamento. Após o auge da carreira da influenciadora, as partes negociaram o distrato, também verbal, prevendo pagamentos que não foram cumpridos por Bianca, motivo que levou o empresário à Justiça".