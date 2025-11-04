Ex de Iza, Yuri Lima deixa aposentadoria e fecha com novo clube

Meses depois de anunciar a aposentadoria do futebol, Yuri Lima resolveu voltar atrás na decisão e já tem um novo clube. O atleta foi anunciado pelo Primavera, clube do interior de São Paulo.

"Tem reforço no Fantasma! O Primavera SAF anuncia a contratação de Yuri Lima, volante com passagens por Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude, para o Paulistão e Copa do Brasil 2026", diz um trecho da publicação do clube paulista.

Em maio desse ano, Yuri surpreendeu a todos anunciando sua aposentadoria dos gramados. Na ocasião, ele informou que iniciaria uma nova carreira fora das quatro linhas: "Quero ajudar novos atletas, como um dia eu fui, cheio de sonhos. Eu confio no poder do esporte e é isso que me faz continuar. Esse é o começo de um novo capítulo, com a certeza que o futebol ainda tem muito para me ensinar".

Recentemente, em uma entrevista realizada a ESPN, o jogador falou que a aposentadoria não foi motivada devido ao relacionamento com a cantora Iza e que pretendia voltar a atuar profissionalmente em 2026.

"Naquela época, minha filha estava para nascer e eu preferi dar essa encerrada na minha carreira para realmente focar nelas e cuidar da minha família, que para mim, indiscutivelmente, é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. Foi uma decisão fácil e difícil ao mesmo tempo, porque para mim a família é o primeiro lugar sempre e o futebol é a minha paixão", afirmou o volante.

Em outubro deste ano, Iza e Yuri que tem uma filha de 1 ano, anunciaram o término do relacionamento.