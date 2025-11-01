Whindersson Nunes faz postagem com legenda sugestiva e gera rumores de novo relacionamento
Humorista publica imagens com modelo durante viagem e causa especulação entre fãs
O humorista Whindersson Nunes deixou os fãs bem curiosos com uma publicação em seu Instagram, na sexta (31).
Whindersson postou uma foto ao lado de uma mulher e usou uma legenda bastante sugestiva: “Depois diz que eu não te assumo”. A imagem mostra apenas uma parte do rosto da companhia do influenciador.
Isso já foi o suficiente para gerar especulações entre os seguidores sobre um possível novo romance de Whindersson. Mesmo sem nada confirmado, ele fez outro post com a mesma mulher, identificada como Yasmin Cortez, em suas redes sociais.
Ele compartilhou uma foto no feed em que aparece tirando uma foto da modelo e escreveu na legenda: “Aprecie uma boa vista”.
Nos comentários, os fãs reagiram com empolgação à nova publicação do humorista. “Isso que é vida”, escreveu um seguidor. “A mais linda”, elogiou outro. “Que bom ver você feliz, Whin”, comentou um fã. “Eu amo um casal!”, escreveu mais uma.