Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3835 | Euro R$ 6,2126
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Whindersson Nunes faz postagem com legenda sugestiva e gera rumores de novo relacionamento

Humorista publica imagens com modelo durante viagem e causa especulação entre fãs

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de novembro de 2025 - 09:53
Whindersson Nunes em viagem para Natal, no Rio Grande do Norte
Whindersson Nunes em viagem para Natal, no Rio Grande do Norte -

O humorista Whindersson Nunes deixou os fãs bem curiosos com uma publicação em seu Instagram, na sexta (31).

Whindersson postou uma foto ao lado de uma mulher e usou uma legenda bastante sugestiva: “Depois diz que eu não te assumo”. A imagem mostra apenas uma parte do rosto da companhia do influenciador.

Whindersson postou imagem da modelo Yasmin Cortez e deixou os fãs curiosos sobre um relacionamento
Whindersson postou imagem da modelo Yasmin Cortez e deixou os fãs curiosos sobre um relacionamento |  Foto: Reprodução/Instagram

Isso já foi o suficiente para gerar especulações entre os seguidores sobre um possível novo romance de Whindersson. Mesmo sem nada confirmado, ele fez outro post com a mesma mulher, identificada como Yasmin Cortez, em suas redes sociais.

Ele compartilhou uma foto no feed em que aparece tirando uma foto da modelo e escreveu na legenda: “Aprecie uma boa vista”.

Casal aparece curtindo o dia em outra publicação nas redes sociais do humorista
Casal aparece curtindo o dia em outra publicação nas redes sociais do humorista |  Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários, os fãs reagiram com empolgação à nova publicação do humorista. “Isso que é vida”, escreveu um seguidor. “A mais linda”, elogiou outro. “Que bom ver você feliz, Whin”, comentou um fã. “Eu amo um casal!”, escreveu mais uma.

Tags:

Whindersson Nunes

Matérias Relacionadas