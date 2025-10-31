Caio Castro sofre acidente durante treino de automobilismo no Paraná

O ator Caio Castro sofreu um grande susto ao sofrer um acidente de carro, nesta quinta-feira (30), durante um treino livre preparatório para a tradicional corrida Cascavel de Ouro, realizada no Autódromo Internacional de Cascavel, no Paraná.

A namorada do ator, Vitória Bohn, mostrou nas redes sociais o estado em que ficou o carro após a batida. O veículo ficou visivelmente bem danificado e amassado, mas Vitória aproveitou para tranquilizar os fãs: "Rolou um susto por aqui, mas está tudo 100%. Sem preocupações, só um sustinho mesmo”, escreveu ela no Instagram, ao mostrar o estado do carro.

Além da carreira na televisão e no cinema, Caio Castro é apaixonado por automobilismo e compete profissionalmente em diferentes categorias. Nas redes sociais, o ator costuma mostrar os bastidores de treinos, corridas e preparações para provas.

A Cascavel de Ouro é uma das competições mais tradicionais do automobilismo nacional, reunindo cerca de 100 pilotos e 50 carros em uma prova de resistência com três horas de duração. Esta é a segunda participação de Caio na corrida.