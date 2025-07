Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram juntos o mêsversário de José Leonardo

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, compartilhou os registros do mêsversário de 10 meses do filho caçula, José Leonardo Fonseca, fruto do casamento com o cantor Zé Felipe, de 27. A comemoração, realizada nesta quinta-feira (10), teve como tema “safári”.

“Dia de safári por cá!! Comemorando 10 meses do José Leonardo, que Deus abençoe sua vida sempre, meu filho, lhe dê muita saúde, amor, sabedoria, sucesso, felicidade e paz! Sua família te ama muito”, escreveram a influenciadora e o cantor, na legenda da postagem.

Leia também:

Criança que caiu em cânion no Rio Grande do Sul é encontrada morta

Segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado abre mais de 800 vagas para a região Sudeste

Nas fotos, o agora ex-casal aparece sorridente ao lado dos três filhos, o aniversariante José Leonardo, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2. A festa contou com decoração temática inspirada em animais e roupas combinando. Os pequenos usaram looks em tons de laranja, enquanto Virginia vestia um moletom com estampa de zebra e Zé Felipe escolheu uma jaqueta com estampa militar.

O casal anunciou o fim do relacionamento em junho e, recentemente, Zé Felipe deu entrada no processo de divórcio no Tribunal de Justiça de Goiás. A formalização da separação deve ocorrer em breve.