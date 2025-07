Felipeh Campos acusa Sonia Abrão de assédio moral e critica postura da apresentadora

O jornalista Felipeh Campos criticou a apresentadora Sonia Abrão depois de ser ignorado por ela em uma participação no programa “De Frente com Blogueirinha”, exibido nesta segunda-feira (7). Segundo ele, durante os anos em que trabalhou com a apresentadora, sofreu assédio moral e afirmou que ela tem "caráter duvidoso".

"Você pode dizer até que não me conhece, mas eu te conheço muito bem ao ponto que durante quase oito anos convivi tão de perto com você, e foi justamente por te conhecer tão bem e toda a sua conduta, que eu preferi pedir demissão. Eu poderia escancarar tudo o que vivi nos bastidores", começou seu relato.

Felipeh disse que não iria dar detalhes sobre o que ocorria nos bastidores, em respeito à sua ex-colega de trabalho. "E a sua idade. Porque a minha educação não permite ser desrespeitoso inclusive com os mais velhos", disse.

Há pouco tempo, Felipeh participou do quadro “Sala dos Artistas”, do “Programa Silvio Santos”, quando Sonia Abrão foi homenageada. . "De coração limpo, eu participei, fiz perguntas, elogiei a sua trajetória e coloquei você como uma das melhores jornalistas desse país e uma das melhores comunicadoras, como você é sim", contou.

Ainda segundo ele, a hipocrisia açucarada, como ela mesmo se referiu, não deixa que ela reconheça novos talentos. "Como, por exemplo, a Cariúcha, que você fez questão inclusive de acabar no programa da Blogueirinha", encerrou.

Revoltado, ele escreveu na legenda da postagem de um vídeo no Instagram: "Eu tô cansado de ver meu nome sendo usado com deboche. Sonia Abrão, eu te conheço e muito bem. Foram quase 8 anos ao seu lado. Se eu pedi demissão, foi por dignidade. Você diz que não me conhece, mas se incomoda cada vez que vê meu crescimento. O que você faz comigo e com tantos outros tem nome: assédio moral. E eu não vou aceitar calado".