Ex-Chiquititas, Anna Livya Padilha celebra 2 anos do filho com festa do Homem-Aranha

Na noite desta quinta-feira (29), Anna Livya Padilha comemorou os dois anos de seu filho Zulu com uma festa repleta de personalidade, afeto e referências do universo infantil. O tema escolhido foi o Homem-Aranha — mas não apenas uma versão: a celebração reuniu diferentes fases do herói nos cinemas, em uma proposta divertida e afetiva, pensada a quatro mãos entre mãe e filho.

Entre os famosos presentes estavam o cantor Jottapê, que compareceu acompanhado da esposa, Estefany Boro, e da filha Athena. Além de Vavá Cunha, também com a filha Chloe, e a ex-BBB Janaina do Mar, que levou os filhos.

Leia também:

Volta por cima e título inédito: PSG é o novo dono do futebol europeu

Buraco na passarela do Colubandê preocupa moradores em São Gonçalo

A atriz, que conquistou o público brasileiro com a personagem Janu na novela Chiquititas (2013), vive hoje sua melhor fase pessoal e profissional. Com mais de 4 milhões de seguidores nas redes (sendo 2,3 milhões no Instagram e 1,8 milhão no TikTok), Anna compartilha sua rotina como artista e mãe solo, abordando temas como autocuidado, criação com afeto e o fortalecimento da mulher em diferentes fases da vida.

Na festa de Zulu, boa parte das escolhas — da decoração ao cardápio — partiram do próprio aniversariante. “Desde pequeno incentivo ele a fazer escolhas, ter opinião e construir junto. A festa é dele, então nada mais justo que ela tenha a cara dele”, contou Anna, que tem emocionado os seguidores com os registros desse processo.

A celebração reuniu amigos e familiares em um ambiente lúdico e cheio de referências ao universo do pequeno.