Davi Brito perde na justiça para Mani Rego e terá que dividir prêmio do BBB 24

A empresária Mani Rego, de 42 anos, venceu seu ex namorado Davi Brito, 22, em uma ação judicial que solicitava o reconhecimento de união estável com o campeão do BBB 24. A decisão saiu na última sexta feira (4), mas só se tornou pública, na noite de terça (8).

De acordo com a decisão da juíza Rosa Ferreira de Castro, da 7ª Vara de Família de Salvador (BA), Mani terá direito a metade dos prêmios ganhos por Davi no reality show. O baiano ainda pode recorrer.

Ainda será feita uma nova avaliação, mas o valor a ser dividido entre os dois gira em torno de R$ 3 milhões. Ao vencer o BBB, Davi Brito recebeu R$ 2,92 milhões em dinheiro, além de ter ganho dois carros, um Chevrolet Trailblazer e um Chevrolet S10, que somados, valem cerca de R$ 700 mil.

Quando entrou no BBB, Davi Brito chamava Mani de esposa, mas após sair vitorioso do programa, em uma entrevista para Ana Maria Braga, o jovem de 22 anos, afirmou que os dois ainda estavam se conhecendo. A declaração gerou constrangimento e debates nas redes sociais.

Em outubro de 2024, Mani Rego entrou com um processo pedindo o reconhecimento e a dissolução da união estável com Davi.