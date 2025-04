Amin Khader é internado em CTI cardiológico após descobrir obstrução nas veias

Nesta terça-feira (1º), o jornalista e repórter Amin Khader, de 69 anos, foi internado no CTI cardiológico do Hospital Unimed, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A notícia gerou grande preocupação entre fãs e seguidores, especialmente após o próprio jornalista compartilhar detalhes sobre seu estado de saúde nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (2).

Amin Khader revelou que precisou passar por um cateterismo e foi informado de que 95% de suas veias estavam obstruídas. Através de sua conta no Instagram, ele tranquilizou seus fãs, mas não deixou de enfatizar a gravidade de sua situação. “Mesmo não sendo sedentário, faço minha corridinha todo dia na praia, mas tive que colocar quatro stents”, explicou o jornalista. Ele também relatou que quase sofreu um infarto e fez questão de agradecer aos médicos pelo tratamento rápido e eficaz.

Além disso, o jornalista destacou a importância de um acompanhamento médico contínuo. “Graças a Deus, à doutora Cecília Carvalho, que fez os exames, e à doutora Helóisa Rocha, que me encaminhou para o procedimento. Fica o alerta”.

Após compartilhar o diagnóstico, Amin recebeu uma onda de apoio e carinho de seus seguidores. “Boa recuperação, querido, queremos ver você fazendo sua corridinha com esse sorrisão no calçadão da praia da Barra”, escreveu uma seguidora. “Você é uma pessoa necessária nas nossas vidas, nasceu para espalhar alegria”, disse outro. “Melhoras para você, meu querido, Deus está cuidando de você”, desejou um terceiro.