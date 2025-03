Ana Maria Braga se casará pela quinta vez

A apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, irá subir ao altar pela quinta vez. O mais novo felizardo é o ex-diretor que conheceu na Rede Globo, Fábio Arruda, de 54 anos, que atualmente é responsável pelas redes sociais da famosa.

De acordo com a revista Veja, os convites para a cerimônia já estão sendo entregues aos convidados que fazem parte dos círculos mais próximos da apresentadora. “Sigilo máximo” é pedido aos convidados.

Na lista de convidados estão alguns famosos como Luciano Huck e Angélica, Xuxa, Faustão, Ivete Sangalo e Sabrina Sato.

“Ela quer que seja no final de tarde, com cerca de duzentas pessoas e muita música ao vivo”, disse um dos convidados à Veja.

Ainda segundo a fonte, a festa está prevista para acontecer no dia 4 de julho, no sítio da apresentadora, em Atibaia, no interior de São Paulo. O imóvel, que conta com cinco suítes, foi batizado pela dona como ‘Primavera’.