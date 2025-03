Nego do Borel vence sua primeira luta no boxe e faz novo desafio

Nego do Borel tem motivos de sobra para comemorar. Longe dos palcos há algum tempo, o funkeiro vem se dedicando cada vez mais ao Boxe e conquistou na noite deste sábado, 29 de março a sua primeira vitória. O embate, contra o influenciador Diego Aguiar, foi o gran finale do Funk Crypto Fight, que fez a sua primeira edição no Rio de Janeiro, unindo esporte, música e ação social.

Depois de enfrentar, sem sucesso, Mc Gui e Luiz Mesquita, o funkeiro desta vez lutou contra um adversário bem maior em relação a peso e altura, o que gerou uma dificuldade maior que a habitual para vencer. Mas apesar do desafio, a vitória veio de forma emocionante nos pontos, em decisão unânime da arbitragem.

Ao final, o funkeiro mostrou que ainda pretende seguir no boxe e fez um novo desafio. “Essa é a primeira de muitas vitórias que vão vir ainda. E vou falar para vocês, eu vou lá em São Paulo e vou pegar o cinturão do Mesquitinha. Quero desafiar ele e o Biel”, disse Nego do Borel, que comemorou ao lado da sua namorada, Julia e a sua mãe Roseli Viana.