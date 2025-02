Rapper Kanye West vende camisa com suástica em sua loja de grife

O rapper Kanye West colocou à venda em seu site, da marca Yezzy, camisetas com uma suástica no peito, símbolo do nazismo. As peças custam US$ 20 (cerca de R$ 115). Os modelos são brancos, com uma suástica preta na frente e foram lançadas após ele surtar nas redes sociais e promover sua marca durante o Super Bowl, final do campeonato de futebol americano.

A marca, lançada após uma parceria com a Adidas, que foi cancelada após as primeiras polêmicas de Kanye, tem agora a camiseta com a suástica como único item disponível no site yeezy.com.

Camisa anunciada no site da marca Yeezy, de Kanye West | Foto: Reprodução

Nas redes sociais, a atitude de West repercutiu rapidamente. “Isso não é apenas uma provocação, é uma afronta à história e à memória das vítimas do nazismo”, disse um usuário do X, antigo Twitter. A polêmica ocorre em meio a uma série de declarações controversas do rapper, que recentemente expressou admiração por Adolf Hitler e pediu para ser chamado de “Yaydolf Yitler”.

Na última semana, o rapper foi alvo de duras críticas no tapete vermelho do Grammy 2025. Na ocasião, sua esposa, Bianca Censori, apareceu nua na cerimônia. Agora, West tem causado ainda mais polêmica nas redes sociais. Em uma das suas postagens no X, ele declarou seu "amor" pelos nazistas, reforçando sua postura polêmica e provocativa.

Ele também atacou brancos e judeus: “Todas as pessoas brancas são racistas. Os judeus realmente odeiam brancos e usam os negros”, escreveu Kanye West, acrescentando que a forma como as notícias abordam brancos, negros e judeus é diferente.