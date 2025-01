Cláudia Raia se defende após polêmica sobre vibrador dado à filha

Depois da entrevista ganhar repercussão nas redes sociais, diversos internautas atacaram a atriz em seu perfil no Instagram - Foto: Reprodução - Instagram

A atriz Cláudia Raia, de 58 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para se pronunciar sobre a polêmica em que se envolveu após revelar que deu um vibrador para a filha, Sophia, quando a jovem tinha 12 anos.

"Minha fala foi tirada de contexto. Sempre incentivei o diálogo aberto com meus filhos sobre todos os assuntos, incluindo educação sexual, de forma respeitosa e apropriada para cada idade. Como mãe, minha prioridade sempre foi criar um ambiente de confiança e informação. No entanto, entendo que cada família tem sua própria forma de lidar com esses temas, e respeito isso", escreveu a artista.

As críticas surgiram depois de uma entrevista de Cláudia ao programa Goucha, exibido por um canal de TV de Portugal.

"Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa e quando a Sofia [filha de Claudia com Edson Celulari] fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e disse: 'Vá se investigar, vai saber do que você gosta'. Hoje é prescrição médica.", falou a famosa em entrevista.

Depois da entrevista ganhar repercussão nas redes sociais, diversos internautas atacaram a atriz em seu perfil no Instagram.

“Respeita a inocência das crianças”, comentou uma. “Chegar nessa idade para falar asneiras”, escreveu outro internauta. “Ridícula e desnecessária”, disse uma terceira.

Cláudia Raia ainda sofreu críticas da apresentadora Cariúcha no programa “Fofocalizando”, do SBT, nesta terça-feira (28). “Ela está cascuda, está pirando. Parece aquelas meninas que estão no mundo da lua. Se ainda fosse uma menina jovem falando essas besteiras”, falou.

Atualmente, a filha da atriz, Sophia, está com 22 anos. Cláudia Raia é mãe de Enzo, de 27 anos, e de Lucca, de quase 2 anos, fruto do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello.