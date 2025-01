Pitty coloca biquíni fio-dental para curtir praia na Bahia

A cantora Pitty aproveitou a última quinta-feira (23) para relaxar na cidade de Arembepe, na Bahia. Nas redes sociais, ela mostrou fotos curtindo a praia usando um biquíni fio-dental. Pitty tirou um momento de descanso antes de participar do Festival de Verão Salvador.

Ela arrancou elogios dos seguidores com os belos cliques e o corpo em forma: "Sal na cabeça, no corpo, frutinhas maravilhosas, o azul que só tem lá, 'bunda rosa', reload de dendê e relax que faz tempo não tinha. Me sinto pronta", escreveu Pitty na legenda da publicação. "Enfim os refrescos", comentou uma pessoa. "Que mulher maravilhosa", elogiou outra. "Diva demais acrescentou mais uma".

Pitty anunciou o fim do seu casamento com Daniel Weksler, baterista do NX Zero, na semana passada. Eles foram casados por 14 anos. O namoro começou em 2006, após se conhecerem no camarim de uma premiação. O casamento veio quatro anos depois, em 2010.

Leia também:

➤ PF prende empresário suspeito de estuprar menor durante voo para o Rio

➤ Temporada de ensaios no Sambódromo do Rio começa neste sábado (25); Confira dias e horários

"A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos", postou a cantora ao anunciar o término.