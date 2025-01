Larissa Manoela processa gravadora por contrato vitalício, feito por seus pais.

Larissa Manoela se revolta com repercussão de polêmica com os pais e toma atitude - Foto: Divulgação

Larissa Manoela entrou com uma ação legal contra uma gravadora por conta de um contrato assinado pelos seus pais, Silvana Taques e GIlberto Elias, quando ela ainda era menor de idade e eles seguiam responsáveis por sua carreira.

O contrato em questão diz que ela deve permanecer ligada à gravadora de forma vitalícia, ou seja, enquanto estiver viva, sendo impedida de gravar músicas em alguma concorrente.

O acordo com a Deckdisk, maior gravadora independente do Brasil e que conta com artistas como Pitty e Roberta Sá, foi feito em 2012, quando a atriz tinha 11 anos de idade. No processo que corre no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a artista defende que não tinha ciência das cláusulas ao fechar o acordo quando ainda era menor de idade e alega ter se surpreendido com o fato do acordo seguir em vigor durante toda a sua vida, contando com uma multa alta para quebra de contrato.

Larissa alega que o contrato foi fechado quando ela era menor de idade, sem que ela tivesse ciência das cláusulas. A artista diz ter se surpreendido ao ler no documento que o acordo é válido enquanto ela estiver viva —ou seja, só expira após sua morte. A multa para a quebra de contrato é alta.

Larissa Manoela não pode gravar músicas com outra gravadora

Sem acesso a nenhuma plataforma de música, Larissa Manoela está sem gravar músicas desde 2019. Ela pretende voltar com sua carreira musical, mas só a Deckdisk pode lançar suas canções. Vale destacar ainda que a empresa não precisa prestar contas sobre o dinheiro arrecadado com as faixas da atriz nas plataformas digitais, mesmo acumulando 200 mil ouvintes mensais no Spotify.

À Folha de S.Paulo, a advogada de Larissa Manoela, Patricia Proetti, classifica os termos acordados entre a empresa e os pais da artista como abusivos e ilegais.

"Este contrato contém cláusula de caráter vitalício, o que é abusivo, além de ser omisso quanto à prestação de contas. Vale destacar que Larissa jamais teve acesso a relatórios financeiros e nunca recebeu valores provenientes deste contrato", pontua.

E segue: "Larissa tampouco vem usufruindo dos direitos oriundos das suas plataformas digitais, que hoje ficam totalmente restritas ao contratante, incluindo o acesso a todas essas mídias".

Larissa Manoela chegou a pedir uma liminar com caráter de urgência para poder ter acesso às suas plataformas e rescindir o contrato com a Deckdisk em agosto do ano passado. No entanto, o juiz responsável por julgar o caso, Mario Cunha Olinto Filho, negou o pedido alegando que o caso é delicado e provas precisam ser apresentadas para análise.