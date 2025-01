Paolla Oliveira curte dia de sol no Ceará e recebe elogios dos fãs nas redes sociais

A atriz Paolla Oliveira utilizou as redes sociais para mostrar uma série de fotos na praia, curtindo um belo dia ensolarado. A musa arrancou elogios dos seguidores ao mostrar seu momento de lazer aproveitando o forte calor nas areais do Nordeste.

A rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio estava na companhia do marido Diogo Nogueira, que se apresentou em Sobral, no Ceará. Paolla exibiu as curvas em um biquíni preto básico nas lindas paisagens de Fortaleza.

Atriz compartilhou momentos de lazer nas redes sociais | Foto: Reprodução

Paolla também usava uma bandana de cetim verde, óculos de sol e brincos dourados. A atriz se prepara para encarar os ensaios e o desfile de carnaval, que neste ano acontece no começo de março.

Os internautas, claro, encheram a musa de elogios na publicação: "A coisa mais linda desse mundo é você ao natural!", escreveu uma fã. "Paolla não brinca em serviço, e nem estando de férias!", brincou outra. "Diogo Nogueira ganha o Oscar todo ano", disse um internauta, brincando com o relacionamento da atriz.