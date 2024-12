Isabel Veloso, influenciadora diagnosticada com câncer, dá à luz a seu filho

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, deu à luz ao seu filho neste domingo (29). A informação sobre o parto, que precisou ser adiantado, foi compartilhada pelo pai do bebê, Lucas Borbas, de 27 anos.

Isabel estava com 32 semanas de gestação e já havia informado aos seus seguidores que o parto seria antecipado devido ao avanço de sua doença. O linfoma de Hodgkin não respondeu como o esperado aos tratamentos realizados durante a gravidez.

A decisão de Isabel de continuar com a gestação, mesmo em meio ao tratamento contra um câncer incurável, chamou a atenção e gerou comoção nas redes sociais. Ela anunciou a gravidez em agosto deste ano.

A jovem tinha plena consciência de que o bebê, Arthur, poderia nascer prematuro devido ao tratamento, e falou abertamente sobre a situação com seus seguidores, inclusive no início deste mês.

O parto estava marcado para as 16h, e Lucas compartilhou registros do momento em que Isabel entrou na sala de parto. Mais tarde, às 17h06, ele postou uma foto do casal com o recém-nascido, agradecendo a Deus pela chegada do filho. “Obrigado, Deus”, escreveu ele na legenda.