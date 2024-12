Selena Gomez Anuncia Noivado e Fãs Relembram Meme Ficcional com Faustão

Na madrugada desta quinta-feira (12), Selena Gomez surpreendeu seus seguidores ao anunciar em uma foto publicada no Instagram que está noiva do cantor Benny Blanco. A notícia gerou uma onda de reações nas redes sociais, mas o que chamou a atenção foi a relação inesperada com um dos memes mais famosos da internet: o romance fictício entre a cantora e o apresentador Fausto "Faustão" Silva.

"Não acredito que Selena ficou noiva! Coitado de Faustão, com a saúde super frágil tendo que passar por isso", escreveu um usuário no X (antigo Twitter), relembrando o meme que conquistou a internet. "Faustão sempre será o verdadeiro amor da Selena", declarou outro fã, refletindo o carinho cômico que muitos ainda têm pela história ficcional.

O Romance Imaginário entre Selena e Faustão

Tudo começou em 2014, quando Faustão, em seu programa "Domingão com Faustão", dedicou um "alô" especial para Selena Gomez, desejando-lhe feliz aniversário. Naquele momento, mal se imaginava que aquele simples gesto de carinho seria o estopim para uma das maiores fanfics da internet brasileira.

O verdadeiro início da história ocorreu em 2016, durante uma edição do "Dança dos Famosos", quando o apresentador, em um de seus tradicionais momentos de interação com o público, mencionou novamente a cantora. Esse gesto se transformou em combustível para a imaginação dos fãs, que rapidamente começaram a criar e compartilhar conteúdos, como fotos e até contos fictícios, sobre o "romance" entre Faustão e Selena Gomez.

Fanfic ganhou força com fotos feitas por IA. | Foto: Divulgação

A partir daí, a história se espalhou por diversas plataformas, e o apresentador foi até associado a acontecimentos reais da vida de Selena, como seu breve retorno ao relacionamento com o cantor Justin Bieber. A ficção ganhou ainda mais força com a publicação de "You are my love, my destruction", uma história escrita por uma fã que mergulhava ainda mais fundo no universo desse relacionamento imaginário.



A Persistência do Meme nas Redes Sociais

A criação desse "relacionamento" alternativo e a constante interação dos fãs com a narrativa continuaram a ser um fenômeno nas redes sociais, anos depois do seu início. Mesmo com o noivado de Selena, o meme envolvendo Faustão continua vivo na memória dos internautas, que, entre risos e nostalgia, não deixam de relembrar com carinho o "verdadeiro amor" de Selena Gomez, no imaginário coletivo da internet.

Esse fenômeno destaca o poder das redes sociais em criar memes que ganham uma vida própria, muitas vezes ultrapassando a barreira da realidade e se tornando parte do cotidiano de muitos usuários. Enquanto Selena celebra seu noivado com Benny Blanco, o "casamento" fictício com Faustão segue firme no coração de seus fãs.