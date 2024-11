Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, tem doença rara e grave

Nascido no último dia 11, bebê foi internado no último domingo (24) - Foto: Reprodução/Instagram

Nascido no último dia 11, bebê foi internado no último domingo (24) - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-BBB Eliezer, de 34 anos, usou as redes sociais neste sábado (30) para atualizar o estado de saúde de seu filho mais novo, Ravi, fruto de seu relacionamento com a influenciadora e também ex-BBB Viih Tube, de 24. Segundo o pai, o bebê, que nasceu no último dia 11 de novembro, está enfrentando uma doença “rara e grave”, mas tem apresentado melhora nos últimos dias.

“Ele está melhorando, acho que é a melhor notícia que a gente podia dar. É uma doença rara para um bebê a termo, que não é prematuro, e grave, e até por isso que não consigo explicar aqui. Estamos a cada dia aprendendo um pouco, mas o importante é que ele está bem e, mesmo sendo grave e raro, ele está bem. Isso é até espanto para os médicos porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores, mas ele está bem e está respondendo bem”, destacou Eliezer.

Relembre parto de Ravi:

➢ Viih Tube é internada em UTI, três dias após parto de seu segundo filho

➢ Viih Tube fala sobre complicações que passou pós parto

O influenciador não especificou qual é o diagnóstico exato enfrentado pelo filho, que está internado desde o último domingo (24) em um hospital em São Paulo. “Quando a gente decidiu não trazer isso a público, não é porque a gente queria esconder, mas porque a gente não queria lidar, com as pessoas dando diagnóstico, com as pessoas julgando sem saber. Então, já que trouxe para a internet, peço que tenham um pouco de empatia”, disse o influenciador.

Ainda segundo o influenciador, a doença do filho não tem qualquer relação com as complicações no parto sofridas por Viih Tube. A ex-BBB foi internada na UTI três dias após o nascimento de Ravi por conta de sangramentos causados por uma atonia uterina. Antes dela, Eliezer também havia passado pela UTI, três dias antes do parto, para realizar um cateterismo.

O influenciador também aproveitou a postagem neste sábado (30) para pedir empatia aos seguidores e repreender comentários “maldosos” que a família vem recebendo, segundo ele.

“A doença do Ravi não tem nenhuma relação com o parto nenhuma, não tem nada a ver. Então, por favor, parem de acusar minha mulher, que ela é culpada. Ela não merece. Chega a ser maldade. Só quem está aqui, só o pai que já viveu isso aqui é que sabe o que é. Eu não desejo isso para ninguém, nem para vocês que estão com esse julgamento, nem para vocês”, pediu Eliezer.

Além de Ravi, Eliezer e Viih Tube também são pais de Lua, de 1 ano.