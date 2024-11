Presidente do PT vai a público e nega informação dada por Jojo Todynho sobre proposta de apoio a Lula

A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, respondeu à cantora Jojo Todynho sobre a acusação de que teria recebido uma proposta milionária para apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

Jojo Todynho revelou, durante uma entrevista ao podcast *Brasil Paralelo*, que foi oferecido mais de R$ 1 milhão para apoiar a candidatura de Lula nas eleições de 2022. A cantora fez a declaração quando foi questionada sobre propostas políticas recebidas. Em tom descontraído, ela revelou que havia sido procurada, mas logo informou que não aceitou a proposta.



**Entenda o caso**

Na segunda-feira (25/11), Jojo Todynho afirmou que foi oferecido R$ 1,5 milhão para fazer campanha para Lula durante as eleições de 2022. Sem apresentar provas, a cantora afirmou que todos os artistas que se envolveram em campanhas políticas acabaram recebendo dinheiro. "Vou falar, não tem problema. Já estão me atacando, eu falo mesmo. Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula foi candidato a presidente, e eu falei que 'não'", contou Jojo.

Os apresentadores do podcast questionaram se a proposta foi feita exclusivamente para ela, e ela confirmou que foi uma oferta para vários artistas. "Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam dinheiro", disse. Jojo explicou que o contato foi feito por telefone, com o objetivo de “não deixar rastro”. Segundo ela, a proposta foi apresentada durante um almoço, disfarçado de reunião de trabalho, mas quando ela chegou ao local, percebeu a verdadeira intenção. "Marcaram um almoço, falaram que era trabalho e, quando cheguei lá, era isso", relatou.



Jojo também esclareceu que a oferta não foi exclusiva para ela: “Não, para várias pessoas, muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam dinheiro”. Jojo ainda completou: "Se para mim foi R$1,5 milhão, imagine quanto eles não ganharam e o quanto continuam ganhando", disparou.



Após a divulgação das declarações de Jojo, a assessoria do PT emitiu uma nota negando as acusações. "A campanha eleitoral do presidente Lula nunca fez qualquer proposta de participação remunerada para Jojo Todynho em atos de apoio. A notícia falsa foi divulgada em uma plataforma de extrema direita, no momento em que Bolsonaro e sua organização criminosa foram indiciados por tentativa de golpe e plano para assassinar Lula", afirmou a nota.



