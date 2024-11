Gugu Liberato contou sobre diagnóstico de aneurisma cerebral à mãe antes de morrer

A mãe do apresentador Gugu Liberato, Maria do Céu Moraes, revelou que o filho a contou sobre diagnóstico de aneurisma cerebral antes de morrer. Em depoimento ao documentário "Gugu, Toninho e Augusto", disponibilizado no +SBT, ela relatou que ninguém sabia sobre o problema de saúde dele.

“Ele tinha um aneurisma na cabeça. Ninguém sabia, só eu. Ele tinha ido ao médico e ele disse que é aneurisma. Não pode bater, pois se bater, estoura”, afirmou a idosa, de 95 anos.

Ela também deu detalhes sobre o trágico acidente que levou ao falecimento do artista. "Chegando lá, estava muito calor, porque lá é muito quente. E ele perguntou pros filhos porque estava tão calor. O ar-condicionado não estava ligado. E ele falou: 'Vou lá ver o que está acontecendo'. E ele subiu no telhado", compartilhou.

Em novembro de 2019, Gugu morreu após sofrer um acidente doméstico na sua casa em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ele deixou três filhos: João Augusto, de 23 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 20, frutos de seu relacionamento com Miriam di Matteo.