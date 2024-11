'Péssima': Ana Paula Minerato se pronuncia sobre os áudios racistas vazados

A ex-apresentadora da Band FM, Ana Paula Minerato se pronunciou sobre seus áudios vazados, nesta segunda-feira (25), em que cometeu injúria racial contra a vocalista do Melanina Carioca, Ananda. Um dia após as ofensas se tornarem de conhecimento público, nesta terça-feira (26), a famosa deu uma entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, e disse como está se sentindo com a situação.

No dia em que a polêmica chegou ao público, Minerato não comentou sobre o caso nas redes sociais ou em algum veículo de comunicação. O conteúdo dos áudios, atribuídos a ela, contém falas e ofensas racistas, que ocasionaram sua demissão da Band FM e a expulsão da escola de samba paulista, Gaviões da Fiel.

Quando perguntada pelo colunista Lucas Pasin, sobre como Minerato estava em meio a essa situação, ela respondeu apenas “Péssima”.

O colunista ainda perguntou se a influenciadora gostaria de comentar os áudios e se gostaria de explicar suas falas, mas não obteve resposta, pois Minerato não respondeu as mensagens.

Na segunda-feira, a mãe de Ana Paula, Regina Minerato, se pronunciou nas redes sociais alegando que a filha estava sem condições de falar no momento e publicou uma foto da famosa em um hospital.

“Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento. Amanhã, ela vai se pronunciar e esclarecer tudo. A verdade vai aparecer e faremos justiça. Internet não é terra sem lei”, escreveu.