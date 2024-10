Poze do Rodo e Vivi Noronha se casam em cerimônia no Rio

O cantor Poze do Rodo 25, e a influenciadora Vivi Noronha, 20, se casaram neste sábado (26). A cerimônia ocorreu no início da noite com uma festa no Rio de Janeiro.

Alguns detalhes do casamento foram registrados pelas redes sociais. Poze do Rodo usou um terno em tons claros e gravata borboleta. Já Vivi escolheu um vestido de noiva no estilo princesa. Sobre o penteado, optou por ir com cabelos soltos acompanhados de um longo véu.

Horas antes, no Instagram, o casal divulgou imagens e um vídeo da montagem da decoração do evento, como flores brancas, docinhos e o bolo da festa.

Vivi Noronha foi pedida em casamento por Poze do Rodo no Palco Espaço Favela, do festival Rock in Rio 2024, em setembro deste ano.

Os dois se conheceram durante a adolescência na favela do Rodo, na zona norte do Rio de Janeiro, e iniciaram um relacionamento em 2018. Entre idas e vindas, a influenciadora engravidou de Júlia, 5, primeira filha do casal. Depois, vieram Miguel, 3, e Laura, 2.