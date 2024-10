Ex-marido de Ana Hickmann perde eleição para vereador em São Paulo

O empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickamnn e réu por violência doméstica contra a mesma, não conseguiu conquistar uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Concorrendo como vereador pelo Avante, Correa recebeu 2.246 votos.

O vereador mais votado da cidade, Lucas Pavanato (PL), somou mais de 161 mil votos.

Correa fez sua estreia na corrida eleitoral meses após ser acusado de agressão por Ana Hickmann. Durante a campanha, prometeu lutar contra “falsas denúncias de violência doméstica e alienação parental”.



Após a divulgação do resultado das eleições, na noite deste domingo (7), o empresário foi até as redes sociais para lamentar o desempenho.

“Hoje me retiro derrotado, mas amanhã reunirei os pedaços e continuarei mais forte do que nunca na minha luta pelos direitos dos homens, combatendo a alienação parental e as falsas acusações que afetam toda uma geração de homens de bem”, escreveu o empresário.