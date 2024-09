Vinicius Souza, ex-jogador do Flamengo, é apontado como novo namorado de Anitta

A cantora Anitta estaria vivendo um romance com o jogador Vinicius Souza, ex-Flamengo. Conhecido como Vinição, o volante atua no Sheffield United, da Inglaterra. Pessoas próximas aos dois já cravam um namoro acontecendo.

As especulações ganharam força durante uma festa após a apresentação de Anitta no primeiro jogo da NFL no Brasil. O evento reuniu diversos famosos, mas o destaque ficou por conta do possível affair.

Vinicius Souza tem 25 anos e iniciou sua carreira no Flamengo. Ele deixou o clube em 2020 para defender o Lommel, da Bélgica. Por lá, ele ainda teve passagem pelo Mechelen. Em 2022, o atleta foi emprestado ao Espanyol, onde teve boa temporada. Em 2023, ele foi contratado pelo Sheffield United.

