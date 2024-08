Dani Calabresa desabafa sobre medo da maternidade: "Estou quase querendo que alguém volte a romantizar um pouquinho"

A humorista Dani Calabresa desabafou nas redes sociais, na última sexta-feira (9), sobre a vontade de ser mãe, mas confessou que, por causa da internet, tem medo da maternidade. A artista é casada com o publicitário Richard Neuman. Em sua fala, ela ressaltou que a internet ajudou a não romantizar a gravidez. “Gente, tem várias vantagens na internet, né? Principalmente nas redes sociais. Tem muita coisa que antes era romantizada e hoje não é mais. Por exemplo, a gente via foto de uma mulher com um ‘nenenzinho’, amamentando, e pensava: ‘ah, que gostosura’. Hoje, a gente sabe que aquela criança está mastigando o bico da ‘teta’ [seio] da mãe com a gengiva, que a mãe está arrepiada, se repuxando, se segurando para não desmaiar. Isso é muito bom“, disse.



Dani ainda afirmou que gosta de ver as mães sendo sinceras sobre a realidade em que vivem, mas que, por causa de tanta sinceridade, está perdendo a vontade de ser mãe. “Por outro lado, eu estou desesperada, amor. Estou quase querendo que alguém volte a romantizar um pouquinho a maternidade, porque estou com medo. Estou desesperada, tenho medo de engravidar e a pessoa falar: ‘Se prepara. Você? Ainda mais você? Meu Deus, eu quero ver’”, desabafou a artista.

“É quase como se a pessoa dissesse: ‘Ai, vem, entra aqui nessa piscina com a gente, mas vem sem boia de braço, pula de cabeça. Tua ‘teta’ vai rachar, nossa, você vai ver... Varizes, você já tem? Ah, porque na gravidez vem. Hemorroidas? Ih, nossa, a minha esticou. Saiu de Santo André e esticou até Moema’”, continuou Dani.

Calabresa seguiu falando sobre o que costuma ler sobre como o corpo é afetado pela gravidez. Veja:

“É quase uma competição de terror. ‘Parto, você já pensa em normal?’. Eu falei: ‘Não, eu nem engravidei, por que eu pensaria, né?’. ‘Ah, porque o meu, o primeiro, foi tranquilo, mas o segundo, eu fiz tanta força que eu me caguei’. A outra: ‘Ah, eu desloquei o maxilar’. ‘E o peso do neném, você tá malhando? Você não faz pilates? Porque, para segurar o bebê, esse meu braço... Eu fiquei sem fazer esse movimento por três anos’. Eu não sei se quero saber de tudo isso. Não sei! Meu braço fisgou agora, eu acho que é emocional“, finalizou.