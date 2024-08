Gracyanne Barbosa deixa mansão em que morava com Belo após 4 meses da seperação

Após a polêmica de traição com o personal trainer, Gracyanne Barbosa deixou a mansão em que morava com o cantor Belo no Rio de Janeiro. Até então ela ainda estava morando no condomínio de luxo na Barra da Tijuca.

A reconciliação do casal até foi especulada, mas não aconteceu. A influenciadora respondia perguntas de fãs no Instagram quando um seguidor perguntou se a musa fitness iria mudar de casa e se continuaria no Rio. Foi quando Gracyanne fez a revelação.

“Por enquanto, estou me mudando apenas de casa. Mas tenho planos de mudar do Rio de Janeiro também ou me dividir entre São Paulo e Rio, ainda não sei exatamente como farei. Estou estudando propostas de trabalho, organizando minha vida”, respondeu ao seguidor.