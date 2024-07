Pietra, filha de Tays Reis e Biel, completa 2 anos com festa e homenagens

Nesta sexta-feira (19), a pequena Pietra, filha dos cantores Tays Reis e Biel, celebra seus 2 anos de vida com muita festa e declarações de amor!

Os papais corujas não deixaram a data passar em branco e usaram as redes sociais para homenagear a aniversariante. Tays Reis encantou os fãs com um ensaio fotográfico em família, todo decorado com o tema margaridas, inspirado na personagem Daisy da "Turma do Mickey".

" Hoje é o dia que Deus escolheu para dar vida à nossa princesa! Então 'bora' começar a agradecer pela vida dela, pedindo muita proteção para que ela possa crescer e ter uma linda jornada nesta terra! Te amamos muito, filha. Seus pais sempre estarão ao seu lado te incentivando, te respeitando e te amando", escreveu a mãe coruja na legenda da postagem.

E as comemorações não param por aí! No dia 27 de julho, Pietra terá um festão especial para celebrar a vida em grande estilo. "Vocês estão prontos para curtir esse dia com a gente?", convida Tays.

Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, a cantora derreteu corações ao cantar para a filha enquanto ela brinca com seus dinossaurinhos.

"Hoje é seu aniversário, princesa. Que papai do céu te ilumine! Prometo que vou te proteger, te amar e, o mais importante, te respeitar. Te amo", escreveu a cantora em um vídeo divulgado nos stories do Instagram, onde está ao lado da menina, que brinca com os “dinossaurinhos”.

A fofura de Pietra conquistou a todos, e a chuva de comentários nas redes sociais foi só de elogios e felicitações. A influencer digital Sthefane Matos se derreteu: "Coisa mais linda de titia! Parabéns, amor! Que Deus abençoe essa vida preciosa", disse. "Parabéns, princesa linda!", comentou outro seguidor.