Shakira recebe cachê milionário por apresentação na final da Copa América

A Argentina foi a grande campeã da Copa América no domingo (14), ao vencer a Colômbia pelo placar de 1 a 0 em Miami. O evento também chamou atenção pelo lado musical com o cantor Abel Pinto e a cantora Carol G cantando os hinos nacionais da respectivas seleções e o show do intervalo, que ficou por conta da colombiana Shakira.

O jornalista Juan Etchegoyen, anunciou em seu programa "Mitre Live", que a cantora colombiana recebeu um cache de 2 milhões de dólares por sua apresentação na final. Na cotação atual seria equivalente á R$ 10,9 milhões. Vale destacar que o intervalo da final durou 20 minutos, 6 destinados ao espetáculo e outros 14 minutos para montar e posteriormente desmontar o palco.

Em palco montado em cima do gramado, Shakira, que já fez a música tema da Copa do Mundo de 2010 e também se apresentou na abertura do mundial de 2014, mostrou seu carisma habitual cantando seus principais hits e dançando com um grupo de seis bailarinas. A cantora ainda se declarou à Colômbia, seu país de origem com um “te amo”.