Influenciador afirma ter tido ficado com Adriano Imperador, mas ex-jogador nega

O influenciador digital e promoter Hilton Barros causou burburinho nas redes sociais na última quarta-feira (10) ao afirmar, durante o episódio de estreia do podcast GringaCast, que teve um affair com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. A declaração repercutiu rapidamente, gerando diversos comentários nas redes sociais.

Em seu relato, Hilton Barros disse que conheceu Adriano em um bar na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, em 2013. Segundo ele, o ex-jogador teria se interessado por uma amiga sua, mas após algumas bebidas, a situação evoluiu para um trio amoroso.

Na noite de quinta-feira (11), Adriano Imperador se pronunciou sobre o assunto através de seus stories no Instagram. Visivelmente irritado com as afirmações de Hilton Barros, o ex-jogador negou o encontro e acusou o influenciador de querer se promover usando seu nome.

“Mais uma vez, né, vocês querem ganhar mídia, de verdade. Didico tá aqui, na minha. Ô seu Rio [Hilton], sei lá seu nome. Qual o nome dele mesmo? Hilton Barros, vai tomar no seu c*, rapá. Se liga! Eu sou homem, rapá. Entendeu?”, disse o ex-atleta.

Leia também:



Show no Theatro Municipal de Niterói celebra 80 anos de Chico Buarque

Neymar troca mansão milionária por terreno de R$ 20 milhões no Rio de Janeiro

Em seguida, Adriano Imperador afirmou que o rapaz quer aparecer com usando seu nome: “Tenho vários amigos que são homossexuais, de coração, e não fazem o que você faz. Se você quiser entrar na mídia, faz por outra forma, não fica botando o nome dos outros sem saber, não. E toma cuidado, porque Papai do Céu… Às vezes a mão dele pesa, hein. Um beijo”, encerrou.



A história rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, dividindo opiniões entre os internautas.