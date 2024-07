Musa do Onlyfans faz tatuagem intima do jogador Jude Bellingham

Uma das brasileiras mais famosas na plataforma de conteúdo adulto Onlyfans, é a mato-grossense Tiffany Santos, de 27 anos. A musa, que é conhecida por ter o "bumbum mais simétrico" do mundo de acordo com a revista Playboy, postou em suas redes sociais esta semana que aceitou a proposta de um fã de fazer uma tatuagem íntima com o nome do jogador de futebol inglês, Jude Bellingham, por 10 mil dólares ( R$ 53 mil).

"Nunca imaginei que um pedido tão específico pudesse se tornar realidade, mas estou sempre aberta a novas experiências e a atender os desejos dos meus fãs", disse Tyffany.

Ela afirma já estar acostumada com pedidos diferentes feito por seus assinantes, mesmo que considere alguns um pouco estranhos, ela tenta ao máximo agradar seus fãs: "Uma vez, um seguidor me pediu para fazer um vídeo usando uma lingerie vermelha e estourando balões com os pés e com as mãos. Ele era obcecado por balões e achava isso extremamente excitante. No começo achei estranho, mas depois acabei me divertindo", contou.

A jovem já havia adquirido atenção nas redes no mês passado quando decidiu andar pelas ruas da cidade de Londres usando apenas uma pintura corporal que imitava o uniforme da Seleção Brasileira. Dentre criticas e elogios, Tyffany diz gostar do que faz usando sua criatividade em seus conteúdos e interação forte com os fãs.

"Gosto de fazer coisas diferentes e surpreender. Acho que é isso que torna meu trabalho tão divertido e especial", concluiu a modelo.