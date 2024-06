Ex-backing vocal de MC Daniel faz um desabafo sobre a convivência com o artista

Ex-funcionário de MC Daniel desabafa nas redes sociais sobre a convivência com o artista - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-funcionário de MC Daniel desabafa nas redes sociais sobre a convivência com o artista - Foto: Reprodução/Instagram

O backing vocal conhecido como Marin Hit ou Marin, que já trabalhou para o cantor MC Daniel, fez um desabafo nas redes sociais sobre supostas atitudes do artista. Em uma publicação que viralizou, o ex-backing vocal contou que presenciou cenas de violência de MC Daniel com os funcionários e que compôs diversas músicas, não recebendo nenhuma quantia por isso. O assunto teve ainda mais repercussão após a ex-namorada do cantor, Mel Maia, curtir a postagem.

Na publicação, Marin expôs que o cantor teria agredido e desrespeitado os funcionários diversas vezes. Ele também disse que o 'Falcão do Funk' falava mal de outros artistas como MC Ryan SP e MC Davi Paiva, e se considerava melhor artista do que os outros colegas.

Ao longo do desabafo, o jovem artista relatou que fez 450 shows recebendo apenas R$ 50 por apresentação, porém, um tempo depois, teve o salário aumentado para R$ 100. Estima-se que o valor do cachê de MC Daniel gira em torno de R$ 80 mil.



Ele também relatou supostas falsas promessas do MC Daniel, como o gerenciamento de sua carreira musical. Com o sentimento de traição, Marin disse que Daniel é um “falso profeta” e uma “maçã podre” da família, deixando claro sua defesa à mãe do famoso.

A publicação, com diversas revelações comprometedoras, causaram alvoroço nos comentários.

“Se a Mel Maia curtiu é pq aí tem… só acredito quando vir o IG rasgando o verbo ai se fosse a época do Kevin,” comentou uma internauta.

“Ela ficou bem quietinha após o término. O povo massacrando ela, acho que teve mais coisa que a gente sabe viu (risos) alguma ele aprontava”, argumentou uma segunda.