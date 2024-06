Sandy fez último show antes de pausa na carreira

Na noite deste domingo (16), em São Paulo, a cantora Sandy fez o último show antes de dar uma pausa na carreira. A artista demonstrou estar muito emocionada e certa da decisão. A apresentação contou com a presença do pai de Sandy, Xororó, e outros nomes como Vitor Kley.

"Eu não faço música só para me curar. Parece que tem uma coisa maior, é uma coisa de inspiração, é uma coisa de um contato meu com o universo, sabe? Quando eu vejo vocês vibrando nessa mesma energia que eu, e vindo aqui, me dando o domingo à noite de vocês, isso não é pouco, é muito. E gente que veio de longe, isso faz tudo valer a pena. E eu não posso nem continuar falando, senão eu vou chorar e eu acabei de me tocar que esse é o último show de não sei quanto tempo", declarou Sandy.

Ao longo do show, a artista relembrou que essa não é a primeira vez que se afastará dos palcos, pois o primeiro afastamento ocorreu quando a dupla com o irmão, "Sandy e Júnior", chegou ao fim. Entretanto, há uma diferença entre as decisões.

"Eu vou morrer de saudades, eu volto (...). Dessa vez, eu me sinto muito mais segura em dar essa pausa. Eu já fui, eu já voltei e vocês ainda estão aqui comigo", relatou Sandy emocionada.

Durante a apresentação, os pais de Sandy estavam na plateia, mas, em um momento, seu pai, Xororó, subiu ao palco e cantou as canções “Me Espera” e “Evidências” em parceria com a filha. Outro artista que compareceu à apresentação foi Vitor Kley. No encerramento, a cantora se despediu dos fãs e agradeceu pelo carinho.

"Obrigada por serem tão especiais, por me entenderem e entenderem os meus momentos. Sei que às vezes não é fácil ser meu fã. Eu sei, mas a gente está junto, tá gente? Daqui a pouco eu estou aí. Muito obrigada, eu amo vocês!", disse Sandy.