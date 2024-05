Prima de MC Bin afirma estar grávida de Lucas Buda

A cantora Nina Capelly, que é prima de MC Binn, ex-participante do BBB24, revelou que está grávida. Recentemente, ela viveu um breve romance o capoeirista Lucas Buda, que também fez parte do elenco do reality show da TV Globo. Em entrevista, a funkeira afirmou que ainda não tem certeza de quem é o pai, mas que criança tem grandes chances de ser filha de Buda.

“Tenho 70% de certeza de que é dele”, afirmou a cantora em entrevista à revista Quem. “Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela”. Atualmente, Nina Capelly namora Ketlin Hernandes. “Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém”, ressaltou.

Na última terça-feira (28), a funkeira gravou um vídeo no Instagram no qual afirma estar sofrendo com enjoos e “vomitando toda hora”. “Vocês perceberam que eu tô mais inchadinha, dei uma engordadinha né? Hoje vou fazer uns testes, tô com um pouquinho de medo, mas tem coisas na nossa vida que a gente tem que meter a cara e ir pra cima mesmo", afirmou.



Buda nega paternidade

Ainda na entrevista, Nina Capelly reforçou que há possibilidades da criança ser filha do seu ex-namorado e que tentou falar com Lucas Buda, sem sucesso. “Estou um pouco chorona. Tentei entrar em contato com o Lucas. Ele não quis falar comigo. Queria falar com ele diretamente, mandei um áudio para ele explicando tudo. Estou bem sensível”, afirmou a funkeira, que contou ainda que nas relações sexuais que teve com o ex-BBB, não usou preservativo.

Na manhã desta quarta-feira (29), Lucas Buda se pronunciou e negou ser o pai da criança. Porém, ele se disponibilizou a fazer o exame de DNA.

“É um tema muito sensível e que eu sempre pautei por não ter conhecido o meu pai. Essa notícia me deixa bastante chateado porque não tem chances do filho ser meu. De toda forma, eu estou disponível para fazer o teste de DNA assim que possível para confirmar isso por meios legais”, declarou o capoeirista.