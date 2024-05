Novo amor: MC Binn engata namoro com tatuadora

O BBB acabou e com ele a chance de vermos mais uma vez o casal MC Binn e Giovanna. Ao que parece, a colega de confinamento é passado na vida do artista.

A informação foi dada pela mãe de Binn, pastora Mariza, durante uma conversa com seguidores do Instagram, que acabou revelando que ele está namorando.

"Eu não posso contar quem é, mas em breve ele mesmo vai dizer. Ele trouxe aqui em casa para eu conhecer e adorei ela. Uma moça linda e que está fazendo o Binn feliz", entregou, sem citar nomes.



Apesar do mistério, o EXTRA levantou quem é a moça. Segundo a publicação, MC Binn está namorando Ana Laura Marques. Ela mora em Bauru, no interior de São Paulo, e está com o funkeiro há pouco mais de um mês. A jovem, inclusive, passou a seguir a sogra recentemente e também ganhou "follow" da pastora.

O casal ainda não se pronunciou.