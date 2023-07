Ponto final! Casamento de Inez Viana e Débora Lamm chega ao fim

A atriz Inez Viana, que interpreta a personagem Angelina na novela Terra e Paixão, anunciou que o casamento de 13 anos com a atriz Débora Lamm chegou ao fim no término de 2022.

“Hoje somos grandes amigas e participamos da mesma companhia. Debora é uma das atrizes mais geniais que conheci. A gente viveu 13 anos juntas, mas acabou, infelizmente, porque gosto muito dela. É uma pessoa incrível e temos muitos laços em comum. No momento estou sozinha, mas já já vai aparecer alguém” afirmou em entrevista ao jornal Extra.

A atriz também compartilhou não estar interessada em conhecer alguém agora, principalmente pelos compromissos profissionais.

‘’Mesmo se eu estivesse buscando um relacionamento agora, não teria tempo por causa das gravações da novela e por conta do meu trabalho no teatro. No momento, estou bem sozinha.’’ contou.

A atriz também disse ter tido um outro relacionamento anterior ao com Débora e que por isso, precisa também de um tempo.

“Fui casada durante 18 anos e, depois, mais 13 anos com a Débora. Emendei um relacionamento no outro. Atualmente estou respirando um pouquinho” afirmou.