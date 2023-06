Mumuzinho revela que já precisou pegar R$ 250 mil emprestado com Regina Casé

O cantor Mumuzinho fez uma revelação, ao podcast ‘’Papagaio Falante’’, sobre uma fase da sua vida em que precisou pegar um empréstimo no valor de R$250 mil com uma amiga e ex-apresentadora de um programa já extinto da Rede Globo.

O empréstimo, na época, foi dado por Regina Casé que apresentava o programa "Esquenta", que era transmitida nas tardes de domingo pela TV Globo. Na situação em questão, Mumuzinho estava começando a integrar a equipe do programa como convidado, precisava se mudar para mais perto do Projac e almejava comprar um imóvel, com uma quantia que já tinha, mas o apartamento precisaria de alguns ajustes.

Para iniciar a obra, Mumuzinho fez o pedido à apresentadora, que não negou a quantia. ‘’Lembro que alguém da equipe dela queria que eu assinasse um papel, como uma confissão de dívida. Ela falou ‘’Mumuzinho não assina nada. Libera o cheque de R$250 mil para ele.’’ Pensei ‘’Caraca, estou com moral com ela. Foi tudo na minha vida.’’ relembrou o cantor.

Hoje, Mumuzinho participa do programa 'The Voice Brasil Kids' como jurado ao lado de Carlinhos Brown e a cantora Iza. No entanto, na época, ainda começando na emissora, o cantor recebia entre R$3 e R$4 mil, mesmo assim, prometeu pagar a quantia adquirida. E não foi diferente, um ano depois a dívida foi paga.