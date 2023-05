Virginia Fonseca e Zé Felipe realizam festão para comemorar o aniversário da filha mais velha, Maria Alice

Na noite da última segunda-feira (30) a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca, junto com o marido e cantor Zé Felipe realizaram uma festança para comemorar o aniversário da filha mais velha, Maria Alice. A pequena completou dois anos. O casal também tem Maria Flor, que também completou recentemente sete meses. Na festa, com o tema de unicórnios e ‘candy color’, diversos unicórnios gigantes infláveis fizeram a recepção da festa, deixando o tema nítido logo na entrada do espaço, que dispôs de conforto e uma bela decoração.

Na brinquedoteca, uma variedade de brinquedos, castelos infláveis, piscina de bolinhas ambos personalizados com o nome da pequena e DJ para as crianças foram dispostos na parte superior do espaço, com vista para um vasto campo. Para as crianças mais velhas, um touro mecânico e cama elástica também foram opções de diversão.

Virginia celebrou a festa da filha com um modelito da grife Dolce & Gabbana avaliado em torno de 25 mil. A influenciadora e a família usaram looks brancos e sofisticados para compor o tema da festa. Já a pequena Mali, apelido dado pelos pais e parentes, começou a produção já cedo, pintando as unhas das pequenas mãozinhas de cor de rosa. A primogênita entrou na festa com um vestido combinado ao de sua irmã caçula, Maria Flor. Com as cores rosa, azul, verde e amarelo, referências do tema de ‘’cor de doce’’, intenção da decoração da festa. Para o momento de parabenizar, a aniversariante fez uma mudança de look para fazer jus à sua entrada.

O tema da festa foi de ''candy color'' e unicórnios | Foto: Divulgação

Incidente com pônei

No momento do parabéns, Maria Alice entrou montada num pequeno pônei, já que a pequena vem praticando aulas de hipismo. O que os convidados e a própria Virginia não esperavam era que o pônei faria cocô durante a entrada, o fato, rendeu conteúdos nas redes sociais. O momento foi registrado nos stories da influenciadora, que fez questão de registrar grande parte da festa. Confira:

Momento foi registrado no Instagram da influenciadora Reprodução / Redes sociais

Autor: Reprodução / Redes sociais

Shows

Apesar do incidente um tanto inusitado e inesperado com o pônei, outras atrações marcaram presença na festa. Uma delas foi o show dos Bolofofos, um grupo de animação infantil que possui diversas músicas e clipes animados no Youtube, o grupinho é responsável por atrair o público infantil pelas canções voltadas para o mundo dos pequenos. O show envolveu Maria Alice de forma que a pequena deixou o medo e a vergonha de lado e curtiu a apresentação ao lado dos personagens. Para os adultos, a diversão também estava garantida com o show das sertanejas Maiara & Maraísa, amigas da família. O pai de Maria Alice, Zé Felipe, possui proximidade com parte dos cantores sertanejos por ser filho do sertanejo raiz Leonardo.

Apesar da festa ter sido infantil, os adultos se divertiram virando xotes de bebidas e dançando na pista de dança.

Nas redes sociais, a influenciadora também parabenizou a filha com um pequeno texto.

Virginia faz declaração para a filha nas redes sociais | Foto: Divulgação

''Hoje minha Totoca Alice completa 2 anos de vida 🥲 gente, como passou rápido… Maria Alice, você veio e pegou todos de surpresa, você chegou em um momento que eu estava completamente perdida, sem saber o que fazer e no exato momento que eu soube que viria você, minha vida se encheu de luz, sabedoria, força e felicidade!!! Maria Alice, você não foi planejada por nós, foi planejada por Deus!!! Me encontro em lágrimas escrevendo esse texto p você… Você transformou nossa vida filha, pra melhor!!! Você é nossa alegria, nossa paz, nossa VIDA!!! Obrigada por ser exatamente assim, obrigada pelos sorrisos, gargalhadas, pelos beijos e abraços que você não gosta muito de dar, mas dá as vezes kkk e são os melhores!!! Eu peço a Deus todos os dias pela sua vida, que Ele te livre de todo mal, de toda inveja, de qualquer enfermidade, que você tenha MUITA SAÚDE, felicidade, paz e sabedoria!!!! Nós te amamos mais que tudo meu amor, grata pela sua vida, 2 aninhos de muita felicidade e esperteza né?!!!!! To de olhooooo Maria Alice 🤣 te amo muito, feliz seu dia 💖💜 Toda honra e glória a Deus 💖💜(Primeira foto ela tinha 6 dias de vida)'' legendou a influenciadora.

Filhas do casal milionário, Maria Alice e Maria Flor já acumulam quase oito milhões de seguidores no Instagram.