José Loreto nega ter traído Rafa Kalimann com Jade Picon

No ar com o personagem de sucesso Lui Lorenzo, na novela das sete "Vai na fé", José Loreto tem virado notícia nos últimos tempos por conta de sua vida pessoal. Aos 38 anos, ele tem ganhado as manchetes, principalmente depois do término com Rafa Kalimann no início do ano. Mas tamanha exposição tem incomodado Loreto, que nega, por exemplo, ter traído a ex-namorada.

O ator ainda reclamou que, atualmente, nem tem mais controle sobre as fofocas, pois cada pessoa que o conhece traz alguma história diferente. Loreto ainda ressaltou que ninguém sabe realmente o que acontece e quais são os acordos em seus relacionamentos.

Após o término com Rafa Kalimann, Loreto já foi apontado como affair de Jade Picon. Os dois foram vistos no carnaval, conversando.

"Não teve beijo nenhum. O povo cria muito, não pode conversar. Isso daí já é normal na minha vida, de conversar com alguém e sair que já está beijando. Mas não teve beijo, não. E isso machuca. Machuca as pessoas à minha volta, minha família fica preocupada... ", disse o ator para a revista Contigo.