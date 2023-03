Morre o cantor sertanejo Matheus, da dupla com Zé Henrique, após ser atropelado

Morreu, na madrugada desta quarta-feira (29), Luiz Carlos da Penha, de 43 anos, conhecido como Matheus, da dupla com Zé Henrique, em um acidente de carro, no Km 125 da Rodovia Dom Pedro I, em Valinhos, São Paulo.

O cantor de 43 anos e o sogro, Marcos William Ribeira Vasque, de 61, pararam o automóvel no acostamento para revezarem a direção e foram atingidos por um veículo desgovernado.

O veículo que atropelou Matheus também bateu no carro onde estavam a sogra e uma amiga do artista.

Luiz Carlos morreu na hora. Marcos foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do veículo, de 36 anos, passou pelo teste do bafômetro, com resultado positivo. Exames no Instituto Médico Legal também confirmaram a embriaguez. O homem foi preso e levado para a cadeia do 2º Distrito Policial de Campinas.

A viagem seguia no sentido Rio de Janeiro, onde a esposa do sertanejo tiraria o passaporte para embarcar aos Estados Unidos.



Pelas redes sociais, o perfil da dupla confirmou a morte de Matheus e publicou uma nota de pesar. "Grande colega, companheiro e amigo que, com um sorriso cativante, animou diversos momentos de nossas vidas. Que Deus o receba de braços abertos e conforte sua esposa e seus filhos. Nossas homenagens a quem deixa uma lacuna em nossos corações. A saudade ficará para sempre. Descanse em paz", dizia a postagem.

O velório das vítimas foi realizado nesta quinta-feira (30) em Ribeirão Preto. Matheus foi sepultado durante a tarde e o sogro cremado.