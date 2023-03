Filho de 6 anos do rapper Flo Rida cai do quinto andar de prédio

Zohar Paxton, filho de 6 anos de idade do rapper Flo Rida, está internado em estado grave na UTI após cair do quinto andar de um prédio em Nova Jersey, Estados Unidos. Ele quebrou a pélvis, teve hemorragia interna, além de dilaceração no figado e colapso nos pulmões.

De acordo com o site Page Six, Alexis Adams, mãe de Zohar abriu um boletim de ocorrência do acidente, que aconteceu há cerca de 3 semanas. Segundo ela, as janelas do prédio em que mora estavam em uma condição perigosa", fazendo com que seu filho caísse no pavimento de concreto.

A criança tem hidrocefalia e, segundo Alexis, nunca chegou a conhecer o pai, que só assumiu a paternidade em 2018, após um teste de DNA. Ela afirma que Flo Rida se recusou a conhecer a criança.