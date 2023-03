Lexa anuncia mudança de visual após polêmica com MC Guimê

Após as polêmicas envolvendo seu casamento com o funkeiro MC Guimê, Lexa decidiu dar um tapa no visual. A assessoria da cantora informou na última terça-feira (21), que o casal não está mais junto. O funkeiro foi expulso do BBB 23 após ser acusado de importunação sexual.

A cantora está mais loira e com os fios um pouco mais curtos. No Instagram, ela mostrou a nova fase e recebeu elogios dos internautas.

"A meta agora é só trampo", escreveu na legenda das fotos.

Dias antes da mudança de visual, a cantora publicou um pedido de desculpas pela exposição da sua vida pessoal e afirmou que, com o susto, recebeu dos seus médicos os diagnóstico de uma crise de amnésia dissociativa.

"Peço desculpas pela exposição. Já o Guimê está pagando pelo o que ele fez, o problema é dele, ele que tem que enfrentar. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver o meu próprio sonho", finalizou.