Após shows cancelados, Pipokinha se desculpa por comentários sobre professores

Após viralizar com inúmeras polêmicas nas últimas semanas, a MC Pipokinha decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre seu comentário ofendendo professores nas redes sociais. A cantora teve cerca de 7 shows cancelados pela repercussão negativa que recebeu.

Em vídeo, Pipokinha afirmou que foi mal interpretada e que não tinha a intenção de ofender ninguém.

"Salve, pessoal! Presta atenção... Primeiramente, queria pedir desculpas a todos vocês e aos professores. Fui mal interpretada pelo o que falei. Se eles se sentiram ofendidos comigo, peço muitas desculpas", disse.

A cantora alegou, também, que estava recebendo diferentes ataques que não foram expostos por ela e que, por isso, acabou se exaltando.

"Eu estava sofrendo muitos ataques, que não vieram na mídia, então no calor da emoção eu falei aquilo mesmo. Mas em nenhum momento eu quis ofender os professores. Não foi minha intenção. É isso, família, espero que tenham entendido!", explicou.

Relembre o caso

Em um vídeo publicado no começo do mês de março, MC Pipokinha responde um fã que afirmou ter discutido com um professor por causa da cantora, ao que ela responde debochando das condições de trabalho dos professores no país.

"Amor, não briga com sua professora por causa de mim. Ela tem o poder de rodar você, ela tem o poder de te encher de tarefa. Não briga com sua professora por causa de mim. Tadinha dela, já é professora… Entendeu? Porque ser professora, olha… Tem que amar muito a profissão. Porque ouvir desaforo do filho dos outros, tem que ter nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora", iniciou o vídeo.

A cantora ainda ironizou os salários dos profissionais, afirmando que ganha cerca de 70 mil em um show.