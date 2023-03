Chefe de direção da Globo por 40 anos, Ricardo Waddington deixa a emissora

Depois de quatro décadas no entretenimento na Rede Globo, Ricardo Waddington foi demitido nessa terça-feira (14). Diretor de novelas por anos, Waddintgon assumiu o cargo de diretor dos Estúdios Globo em 2021.

Ao longo dos seus anos na emissora, acumulou desavenças e controvérsias, a maioria envolvendo seu “gênio forte”. A última sendo uma discussão que levou à demissão de Rogério Gomes, diretor de Pantanal (2022). Segundo fontes, Waddington teria questionado o modo de trabalho de Rogério e tido divergências criativas com o diretor.

O colunista Ricardo Feltrin, do UOL, aponta que Waddington chegava a ser chamado de "ditador", "grosso" e "irascível" por colegas de trabalho.

O substituto do diretor será Amauri Soares. Os dois continuarão trabalhando juntos até o meio de 2023, quando Amauri passará a assumir o cargo sozinho.

Em comunicado divulgado pela emissora, Paulo Marinho se pronunciou sobre a saída do diretor.

“No momento em que o Ricardo Waddington me procurou para falar dos seus planos de encerrar seu bonito ciclo na Globo quando completasse 40 anos de empresa, o que acontece este ano, não tive dúvidas de que encontraria, neste grupo, o seu sucessor. [...] Ricardo gosta de lembrar que chegou aqui garoto. Com 22 anos, assinou seu primeiro contrato com a Globo. De lá até aqui foram 40 anos de uma jornada contada por grandes e importantes histórias em novelas, séries e programas de variedades que marcaram não só a sua trajetória, mas a da Globo e de todos os brasileiros”, disse em nota.