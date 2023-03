Cris Dias usa rede social para cobrar pensão alimentícia de Thiago Rodrigues

O ator Thiago Rodrigues foi cobrado pela ex-mulher a jornalista Cris Dias, por atraso no pagamento de pensão alimentícia do filho do casal, de 13 anos. A apresentadora do 'Band Esporte Clube" usou o Twitter para dizer que o ator se recusa até mesmo atender as ligações feitas pelo seu filho.

"Pensão mensal oficialmente atrasada e genitor sumido. De que me adianta ter um acordo judicial?", desabafou, através da rede.

Thiago Rodrigues, por sua vez, postou uma frase sugestiva em seus stories. "Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse o ofensor", escreveu.