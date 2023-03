Justiça bloqueia contas do ator e deputado estadual Thiago Gagliasso

O ator e deputado estadual (PL) Thiago Gagliasso, de 33 anos, teve o bloqueio de R$ 10 mil das contas bancárias determinadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), por meio do II Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca.

A quantia será repassada para pagar uma indenização por danos morais para Adriana Santana de Araújo Rodrigues, mãe de um dos mortos na operação no Jacarezinho, ocorrida em maio de 2021.

Segundo processo, Thiago fez uma falsa associação de Adriana ao tráfico de drogas. Na época, ele compartilhou a imagem de uma mulher segurando um fuzil, afirmando que ela era a mãe de Marlon Santana De Araújo. A informação já tinha sido desmentida pela polícia.

Em razão da afirmação feita, o deputado foi condenado por danos morais contra a mãe de um dos mortos da operação policial que terminou com 28 mortes no Jacarezinho. Thiago tentou recorrer, mas teve o pedido negado e agora teve a conta com o valor da indenização bloqueada.