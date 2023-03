Novo casal? Lucas Lucco e Mirella se beijam em voo e saem de mãos dadas do aeroporto

Lucco está indo à Angola para realizar seu primeiro show no país - Foto: Divulgação

Pelo que parece, tem um novo casal se formando por aí! Segundo fontes do colunista Leo Dias, Lucas Lucco e Mirella foram flagrados em uma pegação dentro de um avião, numa viagem para a Angola.

Além disso, uma página de fãs do cantor revelou um vídeo em que os dois aparecem de mãos dadas após chegarem no país.

O casal sentou junto no avião e a pegação rolou lá mesmo. Lucco está indo a Angola para realizar seu primeiro show no país.

Lucas Lucco terminou seu casamento de longa data com Lorena Carvalho no início de 2022. Já Mirella, solteira desde o término com Dynho Alves, tem emplacado affairs nos últimos meses.