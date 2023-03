Funkeira MC Pipokinha viraliza em vídeo dançando com fã; assista o vídeo

Em uma semana com várias polêmicas, outro vídeo da MC Pipokinha surgiu nas redes e chamou atenção das pessoas. No vídeo, a cantora dança com um fã que foi ao palco e bate com o bumbum no rosto dele.

Segundo fãs, o vídeo seria de um show em São Paulo.

Os shows da cantora são famosos pelas polêmicas danças insinuando atos sexuais com fãs que aceitam subir aos palcos, alguns chegam a ser machucados nas coreografias.

No início da semana, outro vídeo de um dos shows de Pipokinha, onde uma fã realiza sexo oral na cantora, viralizou nas redes.