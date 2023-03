Fim: DJ Bárbara Labres termina com modelo ex de Arrascaeta

As duas namoraram cerca de um mês - Foto: Divulgação

Um mês depois de tornar público seu relacionamento com Bianca Wejnger, modelo que namorou Arrascaeta, a DJ Bárbara Labres já estaria solteira novamente, segundo fontes.

O término não foi amigável e as duas não se seguem mais em redes sociais, além de terem apagado fotos em que apareciam juntas.

Bárbara é amiga de Neymar e ficou conhecida do público quando participou do programa "Central da Copa", na Globo. Já Bianca é influenciadora e teve affairs com Arrascaeta e Romarinho, filho de Romário.